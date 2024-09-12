Selçuk Yöntem, Londra'da sahne aldı

Usta oyuncu Selçuk Yöntem, piyanist Merve Akyıldız ve Invisible World Quartet'ı bir araya getiren dinleti, Londra’nın önemli salonlarından Cadogan Hall’de sanatseverlerle buluştu. Yöntem'in dokuz şairin 12 eserini caz quartet’ın çaldığı besteler eşliğinde seslendirdiği proje, ayakta alkışlandı.

Selçuk Yöntem, ayrıca Peppino di Capri’nin ölümsüz eseri, Andrea Bocelli'nin seslendirdiği 'Champagne' şarkısını Türkçe adaptasyonuyla söyledi.

REKLAM "OLAĞANÜSTÜ BİR GECE YAŞADIK" Selçuk Yöntem, etkinlik sonrası; "Londra’da olağanüstü bir gece yaşadık. Sanat yaşamımda unutulmaz bir sahneydi. Yaşama teşekkür ediyorum" diye konuştu. Selçuk Yöntem'i izlemeye gelenler arasında Zerrin Tekindor da vardı. Tekindor, Selçuk Yöntem’i kulisinde ziyaret etti.