Pastanın mumlarını üfleyen Görgüzel, eşini çok sevdiğini onun da kendisini sevmeye devam etmesini istediğini ifade etti.

Sürprizlerden çok hoşlandığını anlatan Selen Görgüzel Alkan, konuyla ilgili şunları söyledi:

Doğum günümde beyaz ata binmek beni çok mutlu etti. Hayatımın en güzel doğum gününü yaşadım. Bu kadar bembeyaz tertemiz bir ortamda beyaz atın üzerinde yeni yaşa girmek çok umut vaat edici oldu.