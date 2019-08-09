Tansiyon ölçmenin yeni bir yöntemi bulundu. Artık akıllı telefonlarla selfie video çekerken ölçüm yapılabilecek. Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden bilim insanları yeni bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, akıllı telefonla 2 dakikalık video çekerek 328 kişinin tansiyonunu ölçtü. Sonuçlar standart tansiyon ölçüm cihazlarıyla karşılaştırıldı ve yüzde 95-96 oranında aynı olduğu tespit edildi.
Telefondaki optik sensörler cilt altındaki kan akışı değişikliklerini görselleştiriyor ve tansiyonun kaç olduğunu söylüyor.
Araştırma, 3 yıl önce temassız bir yalan dedektörü üzerinde başlamıştı. Kullanılan teknolojinin kan basıncını da ölçebileceği anlaşılınca araştırmanın yönü tansiyona çevrildi.
Erişimi kolay olan yeni yöntemin tansiyon riski yüksek olan kişilere fayda sağlaması bekleniyor. Teknolojinin yakın zamanda kullanıma sunulması hedefleniyor.
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