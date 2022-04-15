Selim Yuhay evlendi

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"Ve biz evlendik..." 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Evim Şahane' programı ile tanınan mimar Selim Yuhay, dünyaevine girdi. Yuhay, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Hanım ile nikah masasına oturdu.

Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, güzel haberi Instagram'dan duyurdu. Eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Yuhay, duygularını dile getirdi.

"VE BİZ EVLENDİK..."

Selim Yuhay, konuyla alakalı, "Ve biz evlendik... Daha doğrusu nikah kıydık. Herkese kalbindeki güzellikleri yaşamasını diliyorum. Önemli olan ne yaşadığınız değil, kimle yaşadığınız... Bunu unutmayın..." ifadelerini kullandı.

Takipçilerinden ikiliye çok sayıda, "Mutluluklar." yorumları yapıldı.