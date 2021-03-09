"ACI DOLU BİR SÜRECİ ATLATTIM"

Taburcu olurken doktorlarına ve ilgili tüm sağlık personeline teşekkür eden ünlü oyuncu ise şunları söyledi:

Sağlık çalışanları tüm gücüyle Covid-19’a karşı mücadele ediyor. Benim için çok zor ve acı dolu bir süreci sayelerinde atlatmış oldum. Bunun için başta doktorum Aydın Halefoğlu olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ederim. Covid-19’la ve diğer önemli hastalıklarla mücadele eden tüm hastalara acil şifalar diliyorum.