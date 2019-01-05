Sema Aydın kimdir? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün AK Parti'nin destekleyeceği MHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı olarak duyurmasıyla birlikte gündeme geldi. Sema Aydın'ın hayatına dair detaylar haberimizde.

SEMA AYDIN KİMDİR?

Sema Aydın, son bir yıldır Alaçatı'da turizm işletmeciliği yapmaktadır. Alaçatı Turizm Derneği'nin üyesidir.

Ailenin eğitim sektöründeki girişiminde de ortaklığı bulunan Aydın, sonrasında bireysel olarak turizm ve fuarcılık alanına geçiş yapmıştır.

İzmir iline bağlı bir belediyede Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaptıktan sonra, fuarcılık alanına yönelmiştir. Dubai, Hindistan, Yunanistan, Belçika başta olmak üzere, yurt dışındaki birçok fuarın Türkiye temsilciliğini yapan Sema Aydın, sahibi olduğu organizasyon şirketi ile de Türkiye ve ülke dışında kongre, konferans, lansman ve festival gibi etkinlikler gerçekleştirmiştir.

Uzun yıllar Türkiye ile Yunanistan, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler arasında da danışmanlık hizmeti vermiş, uluslararası piyasalarda birçok ticari anlaşmanın yapılmasına vesile olmuştur. TÜGİAD- Türkiye Genç İşadamları Derneği Ege Şubesinde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Aydın, halen Türk Yunan Ticaret Odası Türkiye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

İki çocuk annesi olan Aydın, amatör olarak resim yapmaktadır. Sporun tüm dallarını denemiş, uzun yıllar basketbol oynadıktan sonra hız tutkusunu ralli eğitimi ile tamamlayıp, extreme sporlara ilgisi vardır.



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