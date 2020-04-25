DHA

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik drone destekli operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde teröristlere ait toprağa gömülü halde 2 AK-47 otomatik silah, 1 G-3 piyade tüfeği, 2 AK-47 otomatik silaha ait şarjör, 30 AK-47 silahına ait fişek, 22 G-3 silahına ait fişek, patlayıcı yapımında kullanılan değişik nevi ve miktarlarda patlayıcı madde , 4 el bombası, 2 parça basınç etkili bomba ile 4 pil bloğu ele geçirildi. Drone ile havadan görüntülenen bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.