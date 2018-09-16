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Semih Özsoy: "Kazandığımız için mutluyuz"

Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy, 1-0 kazandıkları Konyaspor maçı sonrası mutlu olduklarını söyledi. Özsoy, "Bugün kazandık. Deplasmanda ilk galibiyetimiz. İlk gol yemediğimiz maç, dolayısıyla mutluyuz. Geçişler hep böyle sancılı olur, biraz sıkıntılı olur. Geçiş süreci halen tamamlanmış değil. Bugünkü futbol umut verici" ifadelerini kullandı

16 Eylül 2018 Pazar, 23:25:02 | Güncelleme:

Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenip 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Semih Özsoy, "Bugün kazandık. Deplasmanda ilk galibiyetimiz. İlk gol yemediğimiz maç, dolayısıyla mutluyuz. Geçişler hep böyle sancılı olur, biraz sıkıntılı olur. Geçiş süreci halen tamamlanmış değil. Bugünkü futbol umut verici. Gideceğimiz, kat edeceğimiz çok yol var ama özellikle yeni transferlerin uyumu sevindirici yönde. En azından neler yapabileceklerinin bir belirtisi oldu. Her şeyi yaptılar mı? Hayır. Çok iyi olacağını umut ediyoruz" dedi.

"BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYARIZ"

Önümüzdeki hafta oynayacakları Beşiktaş maçını da değerlendiren Özsoy, "Öncelikle bu galibiyet bize moral olacak. Zorlu bir dönemece giriyoruz. Hem UEFA da hem de ligde Beşiktaş'la zorlu bir maçımız var. Bugün Fikret başkanın seçimi vardı. Onlara da hayırlı olsun. Kendilerini stadımıza bekliyoruz. Stadımızda ağırlamaktan gurur duyarız. Maçın iyi geçeceğini umuyoruz. Bizim açımızdan bütün güzel ortam sağlanacaktır. Biz belli vaatlerle geldik, dolayısıyla bizim her attığımız adımın da karşılığını bulacağını tahmin ediyoruz. Hiçbir sıkıntı olacağını, geçmişle ilgili devam edecek bir sıkıntının olacağını da düşünmüyorum. Fikret Bey ve yönetim kurulunu ağırlamaktan gurur duyarız. Onların gelmesi bizi daha da motive eder. Onları ağırlamak bizi daha da gururlandırır. Bizim tek güvencemiz takımımız ve büyük taraftarımız. O taraftar orayı doldurduğu sürece Fikret Bey için de bir bayram havası olur" diye konuştu.

"HİÇBİR MAÇTA KÜFÜR İSTEMİYORUZ"

Sadece Beşiktaş maçı değil hiçbir maçta küfür istemediklerini belirten Özsoy, " Fenerbahçe taraftarı büyüktür, küfür etmez diyoruz. Ali başkanla birlikte yeni bir sürece girdik. Bu süreçte diyoruz ki; kendine yapılmasını istemediğin bir hareketi karşı tarafa yapma. İnanın tahminimizden çok daha çabuk karşılığını bulduk. Bizim büyük taraftarımız bunu anladı, algıladı ve çok da iyi uyguluyor. Dolayısıyla bu devam edecek. Sadece Beşiktaş maçında değil, tüm maçlarda geçerli olacak" dedi.

"BUNLAR TEKNİK KONULAR"

Beşiktaşlı Gary Medel'in kırmızı kart görmesi ile ilgili de konuşan Semih Özsoy, "Bununla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Özellikle bizim maçımız değil, ikincisi bizim maçımız olsa bile bunlar teknik konular. Şimdiye kadar girmedik, bundan sonra da girmeyiz. Gördüğümüz, bildiğimiz şey varsa söylemekten çekinmeyiz. Bizim bu konudaki düşüncelerimiz açıktır. Hakkımızı da haddimizi de biliriz. Gerekli olduğunu inandığımız şeylerde gerekli açıklamayı yaparız ama bu konuda hiçbir fikrim yok" şeklinde konuştu.

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