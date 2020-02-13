Semizotunun faydaları nelerdir?

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan semizotu diyet yapanlar için alternatif bir seçenektir. Ayrıca 100 gram semizotu sadece 16 kaloridir. Salatalarda ya da yemeğiniz için tercih edebileceğiniz semizotunun başka hangi alanlarda faydası vardır? İşte semizotunun faydaları...

Semizotu; vitamin ve mineral açısından zengin bir sebzedir. Semizotu hafif bir sebze olması nedeniyle diyet yapanlar içinde faydalıdır, listelerinde yer alabilir. Semizotu omega3 açısından oldukça zengin olması ve bu yağ asitlerini sadece besinlerden alabilmemiz nedeniyle oldukça önem içermektedir. Omega 3 yağ asitleri sayesinde kandaki yağ oranının düşmesi sağlanmaktadır. Bu düşüş sayesinde ise kalp ve damar hastalığından korutulmaktadır.

Omega3 yağ asitleri, depresyon, dikkat eksikliği ve astım gibi hastalıklara da fayda sağlamaktadır. Yapılan çalışmaların sonucunda Alzhemier ve bunama hastalığının beyin fonksiyonları üzerinde fayda gerçekleştirdiği görülmüştür.

Bitkilerde omega3 yağ asitleri bulunmuyor ancak bitkilerde bulunan ALA (alpha-linolenic asit) vücudumuz tarafından omega 3’e dönüştürülüyor. 100 gramında ortalama 300 – 400 mg ALA bulunan semizotu bu nedenle oldukça önemli. Semizotunun başka bir özelliği ise sadece balık ve balık yağında bulunan omega 3 yağ asidi olan EPA (eicosapentaenoic acid) içeriyor olması. 1 gram semizotu yaklaşık 0.01 mg EPA yağ asidi içeriyor.

Semizotu; A,C, B6, riboflavin ve folat vitaminleri, içermektedir. Ayrıca kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, magnezyum manganez ve selenyum mineralleri bulunmaktadır. Demir oksijenin kırmızı kan hücrelerine taşınmasında etkin bir görev üstlenmektedir. Demir eksikliği halsizlik ve baş dönmesine neden olmaktadır. Demir açısından zengin olan semizotu, bu açıdan tüketilmesi gerekli olan bir sebzedir.

100 gram semizotunda bulunan kalori miktarı 16dır. 1,3 mcg protein içeriğine de sahiptir.

Antioksidan vitamin olan A ve C vitamini semizotunda yeterli miktarlarda bulunmaktadır. Ispanaktan daha güçlü bir etkiye sahiptir.

Semizotu salata yada yemek olarak tüketildiğinde kilo vermek için de yardımcı olmaktadır.