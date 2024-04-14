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        Haberler Spor Basketbol Semt77 Yalovaspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi - Basketbol Haberleri

        Semt77 Yalovaspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. haftasında Finalspor'u 74-65 mağlup eden Semt77 Yalovaspor, bitime bir hafta kala Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 20:07 Güncelleme: 14.04.2024 - 20:07
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        Semt77 Yalovaspor, Basketbol Süper Lig'de!
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        Semt77 Yalovaspor, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. haftasında Finalspor'u 74-65 yenerek bitime bir hafta kala Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

        90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 18-17 geride tamamlayan Yalova ekibi, soyunma odasına 41-39 üstün gitti.

        Semt77 Yalovaspor, üçüncü periyodunu 56-52 önde geçtiği müsabakadan 74-65 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla 28. galibiyetini alan Yalova temsilcisi, liderliğini sürdürdü ve Basketbol Süper Ligi'nde oynama hakkı elde etti.

        Ligde günün diğer müsabakalarında ise Gaziantep Basketbol, Kapaklıspor'u 104-76 mağlup etti. Mersin Büyükşehir Belediyespor da Pizza Lazza Haremspor'u 92-81 yendi.

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