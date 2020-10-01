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HaberlerTelevizyonSen Çal Kapımı 12. yeni bölüm 2. fragmanı: "Eda, İtalya'ya gidecek!" Sen Çal Kapımı 11. bölüm
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Sen Çal Kapımı 13. yeni bölüm fragmanı izle! Sen Çal Kapımı 30 eylül son bölüm

Sen Çal Kapımı 12. bölüm ile 30 Eylül akşamı ekranlara geldi. Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’nın vereceği cevaptaydı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı 12. Bölüm 2. Fragmanı yayında hemen izle!

Sen Çal Kapımı 12. yeni bölüm 2. fragmanı:

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı 12. bölüm ile ekrana geldi. Bu bölümde heyecan doruktaydı çünkü; Serkan'dan aşk itirafı geldi. Sen Çal Kapımı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı, izleyin...

SEN ÇAL KAPIMI 12. SON BÖLÜM 30 EYLÜL

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda’nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda’nın aşık olduğunu duymak için. Bir de ailelerden saklama meselesi var. Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda’nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.

SEN ÇAL KAPIMI 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

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