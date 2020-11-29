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Sen Çal Kapımı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 20. son bölüm

Sen Çal kapımı 20. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sen Çal kapımı dizisinin yayın günü değişti, dizi artık Cumartesi akşamları ekrana gelecek. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Bige Önal, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 20. son bölüm özeti...

Sen Çal Kapımı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 20. son bölüm

Sen Çal Kapımı 20. son bölümde; Serkan, Eda'ya, anne-babasını kaybettiği kazada Alptekin'in de ihmalinin olduğunu anlatır. Bu ağır yük sebebiyle ayrılmıştır Eda'dan... Eda, Alptekin'le yüzleşmeye gider. Taşeron firmanın başındaki kişi cezasını çekmiştir. Peki ya her şeyin asıl sorumlusu? İşte Sen Çal Kapımı 20. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SEN ÇAL KAPIMI 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Öğrendikleriyle ne yapacağını bilmeyen Eda, her şeyi geride bırakıp kızlarla uzaklara gider. Serkan ise bu süre içinde evinden çıkmaz, kimseyle görüşmez, işiyle ilgilenmez. İki âşık, kendi köşelerine çekilir ve ne yapacaklarını düşünürler.

Eda şehre geri döndüğünde, Serkan da bütün gücünü toplayıp evinden çıkar ve onunla konuşmaya çalışır. Eda, babasının yaptığı hatanın Serkan'ın sorumluluğu olmadığını bilmektedir; ancak konuyla yüzleşmek yerine Eda'yı terk etmeyi tercih etmiştir.

Serkan, bir ilişki yürütmeyi bilmiyordur ve öğrenemeyecektir. Eda, Serkan'la iş ilişkisini nasıl yürüteceğine dair bir sözleşme hazırlar ve Serkan okumadan imzalar. Hâl böyleyken devreye Aydan girer. Dernekte yürütülen eğitime muhtaç kız çocuklarına yardım projesine ikisini birden dahil eder. İki âşığı yan yana getirmek, kopmalarını engellemek adına harekete geçer.

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