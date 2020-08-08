Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Sen Çal Kapımı 5. bölüm 2. fragmanı: "Serkan ile Eda yakınlaşıyor" Sen Çal Kapımı 4. bölüm

Sen Çal Kapımı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Serkan, Eda'ya aşık olup olmadığını düşünürken işler sarpa sarıyor. İşte Sen Çal Kapımı 5. bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı

Sen Çal Kapımı 4. son bölümde Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Sen Çal Kapımı 5. bölüm 2. fragmanı ise yayınlandı. İşte detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI 5. BÖLÜM FRAGMANLARI

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan’ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları. Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor. Ve işler çığırından çıkıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yayın akışı 8 Ağustos 2020 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 8 Ağustos 2020
7 Ağustos reyting sonuçları açıklandı... Dünün reyting sonuçları! Hangi dizi birinci oldu?
TELEVİZYON7 Ağustos reyting sonuçları açıklandı
MasterChef ana kadrosu 2020: MasterChef kim kazandı? 7 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar
TELEVİZYON2020 MasterChef ana kadrosunda kimler var?
MasterChef kim kazandı? Kadro belli oluyor! 7 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar
TELEVİZYONMasterChef kim kazandı?
Emir Elidemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef Emir hakkında detaylar
TELEVİZYONEmir Elidemir kimdir?
Melisa Şenolsun kimdir, nereli ve kaç yaşında? Melisa Şenolsun hakkında
TELEVİZYONMelisa Şenolsun kimdir?
Kuaförüm Sensin'de şaşırtan veda!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de şaşırtan veda!
Kanlı Elmas filminin konusu ne? Kanlı Elmas oyuncuları kimler?
TELEVİZYONKanlı Elmas filmi konusu ve oyuncuları
Bitirim İkili 3 oyuncuları kimler? Bitirim İkili 3 filminin konusu
TELEVİZYONBitirim İkili 3 oyuncuları kimler?
Rocky filmi konusu nedir? Rocky filmi oyuncuları ve karakterleri
TELEVİZYONRocky filmi oyuncuları ve konusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X