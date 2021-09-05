Sen Çal Kapımı'nın final tarihi sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Sen Çal Kapımı final yapacak mı?

SEN ÇAL KAPIMI FİNAL Mİ?

Dizinin oyuncuları son setini de tamamlamıştı. Yeni bölümü ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağı öne sürülmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberinde, ''Sen Çal Kapımı dizi ekibinin duygusal günü... Veda ettiler.'' ifadelerine yer verdi. Final yapacak dizinin 52. bölümde ekrana vedası bekleniyor.



SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Eda Yıldız (Hande Erçel)

Serkan Bolat (Kerem Bürsin)

Aydan Bolat (Neslihan Yeldan)

Selin Atakan (Bige Önal)

Ayfer Yıldız (Evrim Doğan)

Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz)

Engin Sezgin (Anıl İlter)

Ceren Başar (Melisa Döngel)

Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak)

Melek Yücel (Elçin Efecan)

Figen Yıldırım (Sitare Akbaş)

Pırıl Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu)

Seyfi Çiçek (Alican Aytekin)