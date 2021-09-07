Eşini döven esnafa feci linç! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz cuma günü Avcılar’da bulunan bir pasaj içerisinde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre bir esnaf dükkan içerisinde eşine şiddet uyguladı.

DİĞER ESNAFLAR ŞİDDETE TEPKİ GÖSTERDİ

İHA'da yer alan habere göre şiddete maruz kalan kadının kız kardeşi de "ablamı dövüyorlar" diye bağırarak yardım istedi. Durumu gören çevre dükkanlardaki diğer esnaflar tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan olay sonrası çevredeki diğer vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirdi. Polis gelmeden olayın dağıldığı öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine vurmaları ve diğer esnafın araya girmesi görülüyor.