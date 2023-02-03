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Senatörlerden ABD Başkanı Biden’a mektup

ABD'de Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Thom Tillis, ABD Başkanı Biden'a mektup yollayarak, F-16 konusunda itiraz edeceklerinin sinyalini verdi.

Senatörlerden ABD Başkanı Biden’a mektup
HABERTURK.COM

İki partili olarak kaleme alınan mektupta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmaması durumunda Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışının başlatmaması gerektiği ifade edildi.

Biden'a gönderilen mektupta "Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile üçlü mutabakat kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmemesi dikkate alınmalıdır. Kongre, Türkiye protokolleri onaylayana kadar F-16'ların satışı da dahil olmak üzere Türkiye'ye gelecekteki desteği değerlendiremez" denildi.

Mektubu gönderen Shaheen ve Tillis, ABD Senatosu’nda NATO Gözlem Grubu’nun eş başkanlıklarını yürütüyor.

Gelecek hafta TBMM'den bir heyet de Washington DC'ye gelerek, ABDli mevkidaşları ile Kongre'de görüşecekler.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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