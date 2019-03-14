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İstanbul'da dünya evine girmeye hazırlandığını söyleyen Şenay Akay, "Gerçekten keyifli ama zor bir süreç. Yaza nasipse düğünümüz var. Şu anda ikimizde düğün hazırlığı içerisindeyiz yoğun bir şekilde. " dedi.