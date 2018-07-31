Sendai - Nagoya sahaya çıkıyor

Sendai ve Nagoya, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. 26 puanlı Sendai 8. sırada bulunuyor, Nagoya 10 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Sendai, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Nagoya, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 435 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sendai kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.30, Nagoya sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Sendai son hafta oynanan Iwata maçında 0-1 yenildi.

Nagoya ise Shonan Bellmare maçında 1-3 yenildi.

Sendai, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Sendai, kendi sahasında 10 gol attı, 19 gol yedi.

Nagoya, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nagoya 8 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.

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