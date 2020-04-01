AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız futbol takımı Olimpik Marsilya'nın eski başkanlarından 68 yaşındaki Pape Diouf'un, tedavi gördüğü başkent Dakar'daki Fann Üniversite Hastanesinden Fransa'nın Nice kentindeki bir hastaneye ambulans uçakla nakledilmesi için hazırlık yapılıyordu. Durumu aniden kötüleşen Diouf, Senegal topraklarında hayatını kaybetti.

Eski bir gazeteci ve futbolcu menajeri olan Diouf, 2005-2009 yıllarında Olimpik Marsilya'nın başkanlığını yapmıştı.

Senegal'de son verilere göre bugüne kadar 175 vaka görülürdü. Hastaların 40'ı iyileşti, 1'i ise hayatını kaybetti

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!