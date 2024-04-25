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        Haberler Spor Futbol Şenes Erzik: Seçim tarihiyle ilgili tartışmaları anlamsız buluyorum - Futbol Haberleri

        Şenes Erzik: Seçim tarihiyle ilgili tartışmaları anlamsız buluyorum

        Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:31 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:31
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        Erzik'ten TFF seçimiyle ilgili açıklama!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

        Erzik, TFF'nin resmi YouTube kanalında yer alan röportajında, "18 Temmuz'da yapılacak seçimli mali genel kurulun tarihiyle ilgili tartışmaları anlamsız buluyorum." dedi.

        Çok uzun yıllar FIFA ve UEFA'da üst düzey yöneticilik yaptığını hatırlatan Erzik, "FIFA, Zürih'deki müzesinin içinde bana özel bir köşe ayırdı. Ben de onlara elimdeki önemli fotoğraf ve objeleri karşılıksız verdim. Bu benim için çok önemliydi. Levent'te içinde bulunduğumuz binayı da Türk futboluna kazandırdık. Burası da müze gibi. Bugün TFF ile FIFA ve UEFA ilişkileri son derece sağlam. Biz onlarla aile gibiyiz." ifadelerini kullandı.

        Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için uzun yıllardır uğraşıldığını vurgulayan Erzik, "Daha önce 1 oy ile kaybetmiştik. Bu kez kazandık. Sayın Mehmet Büyükekşi, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğini aldığımız gün beni onore etti. Bana TFF Onursal Başkanı akreditasyon kartımı kendi elleri ile takdim etti. O günün hatırasını evimde baş köşede saklıyorum. Ayrıca bana o gün hep birlikte çektirdiğimiz fotoğrafı hediye etti. Onu da evimde saklıyorum. Çok mutlu olduğum bir gündü. Gözlerim doldu." değerlendirmesinde bulundu.

        A Milli Futbol Takımı'na da değinen Erzik, "A Milli Futbol Takımı ile ilgili iyi bir ekip kuruldu, başarılı buluyorum. Montella tercihi çok doğru bir tercihti. Türk futbolunun geleceği ve kurtuluşu altyapıda. Kendi çocuklarımızı yetiştirmeliyiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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