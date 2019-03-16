Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 galip geldikleri Göztepe maçı sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İlk yarı kötü bir oyun oynadıklarını belirten Güneş, “Öyle bir oynadık ki maçtan önce yaptığımız planların tersi çıktı. Rakibin ne oynayacağını biliyorduk. Kanatları kullanmadık. Tek kanadımız vardı o da kırıldı zaten. Hücumda hiçbir etkinliğimiz olmadı. Yön değiştirme ve dike etmede zayıftık. Adriano sakatlanınca sol kanat gitti. Necip de sakatlandı. Oyun hamlelerimiz zayıfladı. İlk yarı daha ezik oynadık. İkinci yarı daha ayakta kaldık. Üç puan sevindirici. Ama ilk yarı oyunumuz tamamen kötüydü. Bu iyi bir izlenim olmadı. İlk yarı bir hayal kırıklığı oldu. İkinci yarı toparlanmak ve kazanmak bizim için önemliydi. Taraftar ezilen değil ezen takım istiyor. Geçen hafta bunu yaptık. Bunu yapacağımızı gösterdik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Milli takımdakilere de başarılar diliyorum” dedi.

“ÇOK KOLAY TOP KAYIPLARI YAPTIK”



Yaşadıkları sakatlıkların oyunlarını etkilediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Ofans arayışlarımızın yanında defans arayışlarımız da var takım içinde. Bugün bir kişi daha çıkardık bakalım haftaya ne olacak. Stopere orta sahadan adamlar aldık. Orta alandan oyuncu çekince ofansif olarak hamleleriniz daralıyor. Sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama biz bugün çok kolay top kayıpları yaptık. Rakip de basit atağa çıktı bu kayıplarda. Oyun içinde bloklar da koptu. Bireysel yanlışlar, ofansif ve defansif geçişler hep sıkıntılıydı. Kendimize göre denemelerimiz oluyor oyun içinde” yorumunu yaptı.

“ÖNCE İKİNCİLİĞİ KOVALIYORUZ”



Şampiyonluk yarışında öncelikli hedeflerinin ikinciliği yakalamak olduğunu belirten Güneş, “Beşiktaş’ın bulunduğu yer bizi rahatsız ediyor. Bu ikincilik de olsa üçüncülük de olsa. Şimdi ikinciliği kovalıyoruz. İlk önceki hedefimiz ikincilik. Ondan sonra birinciliği düşünebiliriz. Ama zor görünüyor. Yakalayabileceğimiz en iyi yer şu an ikincilik. Her takım birbirini kovalıyor. Bu bir yarış. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş büyük camialar. Şampiyonlukta bir baskı var üzerlerinde. Başakşehir bir avantaj yakaladı. Baskı yok üzerlerinde bir de farkı açtılar. Milli takım için uzun bir boşluk olacak. Takımların nasıl dönecekleri önemli bu aradan. Bu formları etkileyecek. Biz de dönüşte iyi bir form yakalayan Rize ile oynayacağız” dedi.

“ÇOK SIĞ TARTIŞIYORLAR”



Güneş, bir basın mensubunun yabancı kuralı hakkındaki sorusuna, “Çok sığ tartışıyorlar. Sayıdan gidiyorlar. Kararlar verilebilir. Burada amacımız yabancıyı beslemek değil yerliyi de üretip yarıştırmak. Bu konuları daha sonra konuşuruz” yanıtını verdi.



Karius’un Göztepe maçı sonrası yaptığı serzeniş için Güneş, “O maçtan sonra söylediklerim belli. Moral olarak çökmüş oyuncunun sahada olması çok doğru değil. Ona saygısızlık olacak şekilde gazetelere taşıyanlar varsa bilemem. Seyircinin tezahüratlarını doğru bulmadığımı söyledim. Kendisine 'Bunun seni maçtan önce mi sonra mı etkiledi' diye sordum. Oyuncumdan şikayet etmem karar veririm” dedi.



Taraftarla bir sıkıntını olmadığını söyleyen Güneş, “Taraftarla aramda bir olumsuzluk yok. Benim sevgimde ve kalbimde bir kayıp yok. Ben bana kalbini verene ihanet etmem” yorumunu yaparken, Caner Erkin’in antrenmanda kafasına darbe aldığı için kadroda olmadığını belirtti.