Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşması sırasında Beşiktaşlı taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetime büyük tepki gösterdi.
Maçın son dakikasında Kagawa ile golü bulan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da, tribünlerin tepkisi maçın ardından da devam etti.
90 dakikanın ardından sahaya çıkan ve tribünlerin 'İstifa' sesleri üzerine el sallayıp 'tamam' diyen Şenol Güneş, soyunma odasına girdikten sonra istifa etmeyi düşünüyordu.
Bunu açıklamayı planlayan Güneş, Başkan Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve Futbol Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı'nın soyunma odasına gelip yaptıkları konuşmanın ardından fikrini değiştirdi.
Soyunma odasına giden Fikret Orman ve yöneticiler, futbolculara son dakikaya kadar gösterdikleri mücadele için teşekkür etti.
Başkan Orman, liderle aradaki puan farkına bakılmadan yarışa devam edilmesini isteyerek, "Futbolda her şey mümkün. Biz bütün maçlarımızı kazanarak ligi en iyi yerde bitirmeliyiz. Bu konuda size ve hocamıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
Orman'ın konuşmasının ardından önce yayıncı kuruluşa konuşan Şenol Güneş, ardından da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve istifa etmeyeceğini belirtti.
GÜNEŞ'TEN SONRA KİM GELECEK?
Beşiktaş'ta gündem teknik direktör. Şenol Güneş'in 1 Haziran itibariyle A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle hoca arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından ilk temaslara başlayacak.
Siyah-beyazlılarda liste başı, Alanyasporla oldukça iyi bir grafik çizen Sergen Yalçın bulunuyor. Siyah-beyazlı takımın efsane yıldızlarından olan Yalçın, taraftarın da istediği bir isim.
Listede bulunan bir diğer isim ise lider Başakşehir'i adım adım şampiyonluğa götüren Abdullah Avcı.
Avcı ismi yönetimin gündeminde olsa da tecrübeli çalıştırıcı için sezon sonu beklenecek.
Beşiktaşlı taraftarlar, Atiker Konyaspor karşılaşması sırasında siyah-beyazlıların yardımcı hocası Guti için sevgi gösterisinde bulunurken, bu duruma yöneticiler de kayıtsız kalmadı.
Daha önce yapılan toplantılarda takımı Guti'ye emanet etme önerisi de taraftarın olumlu tepkisiyle pekişti.
Yönetimin yarısına yakını, takımı tanıyan ve sezon boyunda futbolcularla diyaloğunu çok iyi noktaya getiren Guti'nin bu işin altından kalkacağı yönünde görüş bildirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.