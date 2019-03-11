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Başkan Orman, liderle aradaki puan farkına bakılmadan yarışa devam edilmesini isteyerek, "Futbolda her şey mümkün. Biz bütün maçlarımızı kazanarak ligi en iyi yerde bitirmeliyiz. Bu konuda size ve hocamıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.