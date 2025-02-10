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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, mücadele sonrası konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:42
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        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

        Sürekli iyi oynamak istiyoruz ama oyuna öyle başlayamadık. Rakip oyunu kontrol etti. Kötü başladık ama iyi bitirdik. Son bölümlerde çok daha dikkatliydik. İkinci golü de bulabilirdik. Pozisyonlar bulduk ama rakip topu iyi kullandı ilk yarıda, sahayı iyi parsellediler. Oyuncularımın emekleri için teşekkür ediyorum. Kazanmamız gereken bir maçtı, mutluyuz.

        "HÜCUMDA OPSİYONLARIMIZ ÇOĞALDI"

        Zubi'yi ortaya aldım en başta ama karşılamada sıkıntı çektik. Tekrar eski düzenimize dönmek zorunda kaldık. Zubkov çok önemli bir oyuncu, bize çok şey katacaklar. Tony ve Visca çok önemli, tecrübeli oyuncular. Dany Sikan çok önemli oyuncu, hücumda opsiyonlarımız çoğaldı. Sürekli geride kalan bir takım olarak bir sabırsızlık var.

        TRANSFER SÖZLERİ

        Almak istediğimiz genç ve bize katkı sağlayacak oyuncular vardı, sıkıntı oldu. Hücumda bir beklentimiz yok, ortada bir beklentimiz vardı. Yeni bir takımız zaten, alacağımız oyuncunun bize katkı sağlaması lazım, o da çok pahalı. Defansta da bize alternatif olacak bir isim olabilirdi. Savic ve Arseniy yeni bir araya geldiler. Oraya alabileceğimiz oyuncu çok maliyetli olur, biz bunu alamayız. Savunma zaten tamamen yeni. Gidenler de olabilir, transfer bir neticedir. Bakacağız.

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