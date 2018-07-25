UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda perşembe günü Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile ilk maça çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, tedbiri elden bırakmıyor.

Rakibin kağıt üzerinde kendilerine oranla oldukça zayıf olmasına aldırış etmeyen ve bu düşüncesini oyuncularına da aşılamaya çalışan tecrübeli teknik adam takımı ile bir toplantı yaptı. B36 Torshavn'ın kendileri ayarında olmadığını ancak her şeye rağmen rakibi küçümsemeyip işlerine bakmaları gerektiğini belirten Güneş, Galatasaray ve Fenerbahçe örneğini verdi.

"SEZON BAŞI KAZASI OLMASIN"

Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde G.Saray'ın Östersunds'a, F.Bahçe'nin de Vardar gibi zayıf rakiplere şok bir şekilde elenmelerini hatırlatan Şenol Hoca, "Bu sezon Avrupa'da farklı bir kulvarda yeni bir sayfa açıyoruz. Rakibimiz bize oranla çok daha alt kalitede bir takım olarak görülebilir. Ancak biz iki maçı da aynı disiplinle oynayıp, bir üst tura çıkmalıyız. Eğer ciddiyeti elden bırakırsanız G.Saray ve F.Bahçe gibi oluruz. Hatırlayın geçen sezonun başını, iki takım da kağıt üzerinde çok üstün oldukları zayıf rakiplere kaybettiler. Hafife almayın, biz de hazır değiliz. Sezon başı olduğu için eksiklerimiz var, kaza istemiyorum" şeklinde uyarılarda bulundu.

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