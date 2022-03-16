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Haberler Gündem Şentop: Polonya'yı en iyi anlayan Türkiye'dir
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Şentop: Göç karşısında Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Ukrayna kaynaklı ve hızlı göç dalgası karşısında Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir" dedi.

Şentop: Polonya'yı en iyi anlayan Türkiye'dir
Şentop: Polonya'yı en iyi anlayan Türkiye'dir
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DHA

TBMM Başkanı Şentop, Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Polonya ile 2009 yılında başlatılan stratejik ortaklığın önemini vurgulayan Şentop, 2022 yılının ikinci yarısında düzenlenmesi planlanan 'Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya ziyareti sırasında düzenlemeyi arzu ettiklerini belirtti.

Şentop, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Saldırılara derhal son verilmesi için Rusya nezdinde ilk günden beri girişimlerde bulunuyoruz. Bu savaşın kazananının olmayacağını, aksine kaybedenin halklar olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Hepimizin önceliği; akan kanın, gözyaşının, yıkımın durdurulması olmasıdır. Bunun için öncelikle insani bir ateşkesin ve akabinde kapsamlı ateşkesin sağlanması gerekmektedir. Savaşın devam ettiği bir ortamda tarafları Dışişleri Bakanları düzeyinde bir araya getiren Antalya'daki 10 Mart toplantısı diplomasi adına bir başarıdır. Önemli bir başlangıçtır. Önümüzdeki dönemde de bu tür toplantılara ev sahipliği yapmaya hazırız. Diğer yandan Belarus'ta yürütülen müzakereleri de destekliyoruz. Yegane hedefimiz; barışın yeniden tesisidir" diye konuştu.

'DAİMA YANINIZDAYIZ'

Şentop, savaşın büyük bir göç dalgasını da tetiklediğini belirterek, "Son yıllarda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak, Ukrayna kaynaklı büyük ve hızlı göç dalgası karşısında Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir ve bu konuda daima yanınızda olduğumuzu ifade etmek isterim" ifadesini kullandı.

Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki de, Türkiye'nin barış müzakerelerindeki rolünü takdir ettiklerini belirterek, "Polonya olarak şahsım ve senato adına barış adına yapılan her tür görüşmeye seve seve katılacağım" dedi.

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