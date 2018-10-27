Sepsi - CFR Cluj maçı öncesi rakamlar

Romanya 1.Lig maçında Sepsi ile CFR Cluj, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. 19 puanlı Sepsi 6. sırada bulunuyor, CFR Cluj 23 puana sahip ve 1. sırada. Sepsi son 2 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. CFR Cluj son 3 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 534. İddaa'da Sepsi kazanır 3.50, berabere biter 2.90, CFR Cluj kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sepsi son hafta oynanan CFR Cluj maçında 0-0 berabere kaldı.

CFR Cluj, Sepsi karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sepsi, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

CFR Cluj, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlike sahip. Bu maçlarda CFR Cluj 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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