Sepsi - Dunarea Calaraşi maçı ne zaman?

Sepsi ve Dunarea Calaraşi, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. Sepsi 8 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Dunarea Calaraşi 9 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Sepsi, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dunarea Calaraşi son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 216. İddaa'da Sepsi kazanır 1.60, berabere biter 3.10, Dunarea Calaraşi kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sepsi son hafta oynanan FC Braşov maçında 1-1 berabere kaldı.

Dunarea Calaraşi ise Damila Maciuca karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Sepsi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sepsi, kendi sahasında 4 gol attı, 0 gol yedi.

Dunarea Calaraşi, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dunarea Calaraşi 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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