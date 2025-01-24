Seranit Granit Seramik, halka arz oluyor. 1.8 milyar TL büyüklük ile borsaya açılmaya hazırlanan firma 150 milyon 50 bin lot dağıtacak. Kazanılacak fonun yüzde 65'lik kısmı borç ödeme için değerlendirilecek kalan pay ise yatırım yapmak için kullanılacak. İşte, Seranit Granit Seramik hisse fiyatı, fon kullanımı...