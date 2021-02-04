"BÜYÜDÜKÇE SANA BENZİYORUM"

Babasının vefatının ardından duygusal bir yazı kaleme alan Seray Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı:

Şimdi biliyorum ki daha da güçlü olma vakti. Belki aramızdan ayrıldın ama bildiğim bir şey var ki; sen asıl şimdi doğru yerde gerçek kavuşmanı yaşıyorsun. Doğum günüm seninle benim aramda bir bağ babacığım. Gidişinin o güne denk gelmesinin bir sebebi var, biliyorum. Ve kavuşacağımız günü bekliyorum... Seni çok seviyorum.

Babam... Hani derler ya; 'Babasının kızı...' Ben tam da babasının kızıydım. Büyüdükçe sana benzemenin gururunu yaşadım ve evet; sen olmaktan gurur duydum ve hep duyacağım. Sen her zaman bana merhameti, saygıyı, güçlü kalmayı öğrettin. Ben ağladığımda 'Arkanda dağ gibi baban var' derdin. Ben hayatımın her zor anında gücümü senden aldım.