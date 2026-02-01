11 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasının yeni ayağında; komedyen Hasan Can Kaya ile 'Reynmen' adıyla tanınan şarkıcı ve sosyal medya ünlüsü Yusuf Aktaş ve rapçi Emirhan Çakal'ın da aralarında olduğu 11 kişi, dün gözaltına alındı. 1 şüpheli aranırken, 9 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen uyuşturucu testi için 11 kişinin Adli Tıp Merkezi'nde kan ve kıl örneği alındı.

Hasan Can Kaya

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; gözaltına alınan 11 kişi, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emirhan Çakal