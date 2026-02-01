Habertürk
        Haberler Magazin 11 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı

        11 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında; Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş ve Emirhan Çakal'ında bulunduğu 11 kişi, sağlık kontrolleri ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

        Giriş: 01.02.2026 - 17:50 Güncelleme: 01.02.2026 - 17:50
        Adli kontrolle serbest bırakıldılar
        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasının yeni ayağında; komedyen Hasan Can Kaya ile 'Reynmen' adıyla tanınan şarkıcı ve sosyal medya ünlüsü Yusuf Aktaş ve rapçi Emirhan Çakal'ın da aralarında olduğu 11 kişi, dün gözaltına alındı. 1 şüpheli aranırken, 9 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar Haberi Görüntüle

        Sağlık kontrolünden geçirilen uyuşturucu testi için 11 kişinin Adli Tıp Merkezi'nde kan ve kıl örneği alındı.

        Hasan Can Kaya
        Hasan Can Kaya
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; gözaltına alınan 11 kişi, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Emirhan Çakal
        Emirhan Çakal
        #uyuşturucu operasyonu
        #Hasan Can Kaya
        #Reynmen
        #Çakal
