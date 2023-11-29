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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu!

        Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:19 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:21
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        Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu!
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        Serdal Adalı, Beşiktaş Kulübü'nde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesini açıkladı.

        Adalı'nın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri; Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın oldu. Yedek Yönetim Kurulu üyeleri listesinde ise Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu ve Mahir Kaplan yer aldı.

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