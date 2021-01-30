Serdar Ali Çelikler: Aslında 2-2 berabere bitti

Her zaman şuna inandım, teknik direktörler oynadıkları maçı analiz ederken rakibin kaçırdığı çok net pozisyonlar için "Bunu yedik sayıyoruz" demeli.

Fenerbahçe teknik adamı bu maçı analiz ettiğinde demeli ki "İlk devrede Pelkas'ın kaçırdığı bir pozisyonumuz var. Bir de gol attık. Ancak rakip kale önünde topa dokunamadı onu da 'yedik sayarsak' devre 1-1 bitti diye düşüneyim.."

2. devrede gol iptali bence tartışmalı. 'Altay, topun üstüne avuç içi ile dokunduğu anda topa sahip olmuş oluyor' deniliyor. Ancak tam olarak sahip oldu mu olmadı mı emin değilim. Lakin gol vuruşundan evvel düdük çalınmıştı. Ardından Samudio yine altı pastan çaprazdan üstten auta attı.

Erol Hoca bunun da yenilmiş bir gol olarak sayarsa şunu der maç analizinde: "Bu maç aslında 2-2 bitti."

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Enner Valencia'nın bireysel beceri ile 3 puanı getirdi. F.Bahçe rakip 10 kişi kalana kadar oyun hakimiyeti kuramadı. Zorla 3 puanı aldı. Bu kadro çok daha iyi oynamalı. Hatay ve G.Saray maçları sadece Attila Szalai için değil, Erol Bulut için de sınav maçları.

Mert Hakan - Sosa oyuna girdiğinde takım toparlandı. F.Bahçe kötü oyunla 3 puan aldığı için mutlu. Rize de oyundan ve gerçekten bir teknik direktör farkına sahip olduğu için mutlu olmalı. Salı günü itibariyle Erol Bulut için de bazı oyuncular için de F.Bahçe'nin sezonunun kalanı içinde kritik 5 gün başlayacak. Bakalım nasıl sonuçlanacak.