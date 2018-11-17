Şimdi sonuç şu: Türkiye, Uluslar Ligi'nde 1 galibiyet 3 mağlubiyet alarak B liginden C ligine düştü. Basit eleştiri şu: Lucescu ile olmaz.. (Gerçeklik payı var) Basit savunma da şu: Avrupa'nın en genç takımlarının başında geliyoruz, öğreneceğiz.. (Gerçeklik payı var ama bence çok az)



Şimdi gelelim neden ikilemler milli takımı dediğime..



▪BİRİNCİ İKİLEM:



Açık konuşalım; hepimiz şu ikilemdeyiz:



A-) Bu ekipten daha yetenekli oldukları kesin olan, ama daha öncesinde yaptıkları yanlışlarla; çeteciliklerle meşhur bir takım 'yaramaz adamlar'la oynamalıyız.. Bu durumda belki bir kaç turnuvaya katılabiliriz. Ama en azından C Ligi'ne düşmez B Ligi'nde kalırız.



B-) Aman kardeşim, bu 'adamsın' familyasından gelecek hayır Allah'tan gelsin. Bu genç ve sempatik ekip oynasın... Sonuçlar şimdilik çok da önemli değil.. Almanya da küme düştü sonuçta..



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Bu birinci dilemma kesin olarak hepimizin konuştuğu konular. Benim tercihim B şıkkı. Futbol dünyasının da en tepeden aşağı doğru bu fikirde olduğunu sanıyorum. Gelelim ikilem dışı gerçeğe.. Santrforumuz ve birinci stoperimiz yok. Kalecimiz zaten yok. Gerçekçi olup Çalhanoğlu'nun da ayda yılda bir gol atabilen bir oyuncu olduğunu kabul etmeliyiz. Cengiz dışında üst kalite oyuncumuz yok.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Başlangıç kadrosunda 4 büyüklerimizde oynayan sadece Hasan Ali vardı. Serdar Aziz olsaydı sayı 2 olacaktı. Giren çıkan toplam 14 oyuncunun sadece 3'ü 4 büyüklerdendi..☆☆Bu ikilemde de A şıkkını işaretliyorum..☆☆Bir çıplak gerçek var ki dün oynayan toplam 14 oyuncudan Çağlar-Okay-Zeki-Mahmut ve Cengiz dışında Türkiye topraklarında yetişen ismimiz yoksa hiç boşuna "altyapı" diye bağırmayalım.☆☆C Ligi'nden B Ligi'ne çıkarız çok sorun değil.