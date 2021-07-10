Serdar Ali Çelikler: Şenol Güneş Orhun Ene ve bahane

Kabul edelim ki en çok ilgi gören iki ana branşta iki milli takımımız da rezalet sonuçlar alarak, sonuncu değil; zırıncı olarak elendiler.

Basketbol milli takımımızın hocası Orhun Ene de tıpkı Şenol Güneş gibi "Tecrübesizlik" dedi. Bizim iki ana branşımızdaki iki hocamız da kendinden başka herkesi eleştirip işin içinden sıyrıldı. Şenol Hoca hep 'gençlikten - tecrübesizlikten' bahsetti ya; turnuvanın en genç 2. takımı İngiltere'nin finalde olduğunu atladı.

İtalya maçındaki ağır skorun oyuncuları (kendini değil oyuncuları) ezdiğini söyledi ya..

İlk iki maçını kaybeden; ilk maçında en önemli oyuncusunu kaybeden Danimarka'nın yarı finale çıktığını atladı..

Ama bizim hocalarımız "Tecrübe kazandık" diyorlar hala. Ağır farklar yiyen NBA oyuncuları dahil basketbol takımı tecrübelenmiş!!!

Bilsinler ki bu bahane çok eskidi. Daum, F.Bahçe'nin başındayken Avrupa'yı önemsemez lige ağırlık verirdi. Bilirdi ki ligde şampiyon olursa ancak Aziz Bey kendisiyle devam ederdi. O yüzden Avrupa'dan elenince hep "Tecrübe kazandık" derdi.

Yani Şenol Güneş ve Orhun Ene'ye tavsiyem bir sonraki başarısızlıklarına bahane ararken daha yaratıcı olmaları.

"Sonraki dönemde başarısız olacaklarını nereden biliyorsun" diyorsanız cevabım belli: Teşhis edemeyen tedavi de edemez..

NOT: Basın toplantısından anladık ki Şenol Hoca 3.2 milyon Euro'yu Euro olarak değil TL karşılığı olarak alıyormuş. Herhalde TFF, Euro kurunu belli bir rakama sabitlemiştir. Dünyanın, bakın sadece turnuvanın değil dünyanın en çok kazanan hocalarından biriyseniz maaşınız konuşulur hocam. Hele hele "zırıncı" olursanız kesin konuşulur.