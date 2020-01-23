Bu satırların yazarı; Aziz Yıldırım - Ali Koç seçim yarışı gündemdeyken "Ya Fenerbahçeliler'in kalır ya Malezyalılar'a satılır" başlıklı bir yazı yazmıştı..

"Aziz Yıldırım muhtemelen F.Bahçe'nin son başkanı olur" demişti. Dönemin başkanı da resmi siteden bendeniz'i yalanlamıştı..

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Bugün "Bankaların dayatması ile kulüplerin ele geçirilmesi mi planlanıyor?" soruları yüksek sesle sorulmaya başlandı. Bu soruyu en başta Fatih Altaylı abimin sorması mühimdir. Kamuoyunun dikkatini iyice çekmek açısından önemlidir.

2 yıl sonra asla ödenemeyecek bir borç yükünü sırtlanan kulüpler, şimdilik "o gün gelsin bakarız" diyorlar. Ama o gün geldiğinde bankalar Futbol A.Ş'lere el koyarsa ne olacak?

Efendim örneği F.Bahçe'den verelim ki yanlış anlaşılmasın.

Diyelim ki 2 yıl sonra F.Bahçe borcunu ödeyemedi. (ki ödemesi mümkün değil) O zaman hedeflerden biri olan "Ali Koç bıraksın" kararı hemen uygulanır. Sonra bankalar Fenerbahçe Futbol A.Ş'ye el koyar. Fenerbahçe Futbol A.Ş bankaların uhdesine geçerse dernek, yani kulüp tarafı 'Kanarya Sevenler Derneği' haline dönüşür. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşunun ana motoru elinden alındığından ne sivil toplum kuruluşu kalır ne de kulüp.. Sonra A.Ş bir süre sonra belki de bir yabancıya (Katar ya da Malezya sermayesine) satılır.

Bu çok uzak bir senaryo değil.

2 yıl sonra hem kulüplerin gelir getiren tek unsuru olan futbol şirketlerini satılacak bir meta haline getirmek hem de bu yapıların sosyal güçlerini eritmek gibi 2 sonuç ortaya çıkar. Bu komplo teorisi mi gizlenen ajanda mı yoksa sadece yanlış hesaplanan bir finansal proje mi göreceğiz. 1.5 yılımız var.

Açıkçası diğer kulüpleri bilemem. Ama şundan eminim: Eğer F.Bahçe bu 'dayatma anlaşması'na imza atarsa 2 yıl sonunda tüm yaptırımlar F.Bahçe üzerinde uygulanır. Misal G.Saray ya da Trabzonspor'a belki bir takım kolaylıklar gösterilebilir ama eminim ki F.Bahçe'ye süre dolar dolmaz yaptırım uygulanır. İlk olarak da mevcut başkanın istifası istenir.

İşte; 25 yıllık Divan Kurulu üyesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğu gibi bu 'dayatma planı'; 10 yıllık vadeye yayılan mantıklı bir finansal plana dönüşürse o zaman ne ala.. Yok değiştirilmezse top F.Bahçe genel kuruluna gelir. Ali Koç'un "3 Temmuz ruhuyla" diyerek başlattığı bu yeni süreçte Aziz Yıldırım nerede duracak onu da merak ediyorum. Ali Koç'un 3 Temmuz'da nerede durduğu belli. Aziz Yıldırım'ım ikinci 3 Temmuz döneminde nerede durduğu çok önemli.. Mesele F.Bahçe'yi ele geçirmekse Aziz Bey'in mevcut başkanın yanında duracağına inanıyorum.