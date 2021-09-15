Serdar Ali Çelikler yazdı: "Dortmund'u yenemezsin"

Dünyanın en iyi ligi Premier Lig. Peki 2. kim? La Liga'nın yıldızlarını kaybedip düşmesiyle birlikte kimine göre İtalya ligi 2. kimine göre Bundesliga.. Bana göre en iyi 3. lig. Şimdi Avrupa'nın en iyi 2 veya 3. liginin yıllardır başaltısı olan takımla, Barcelona'yı terlemeden yenen Bayern'in en büyük rakibiyle karşılaşacaksınız. Anlamsız, manasız ve temelsiz bir biçimde 'Ders vereceğiz'ler; "3-1 Beşiktaş kazanır"lar; "Favori Beşiktaş" demeler havada uçuştu. Tabi düşlerle gerçekler ayrı ayrı yaşar.

Dortmund, temsilcimiz karşısında sıfır defansif orta saha ile çıktı. Oyun kurucu Dahoud'un iki yanında iki hücumcu orta saha önlerinde de 3 forvet ile dizildiler. Doğrudan 5 hücumcu ile oynamak için sahaya yayılma kalitesi, çalışılmış hücum planları, sürekli hareket halinde olma ve yer değiştirme, top kaybında alan daraltan baskıyı sahanın her yerinde yapma gibi özellikler gerek. Bunları uygulayabilmek için de fizik kalite.. Açıkça görüldü ki 20. dakikadan itibaren Dortmund'un temposu ve fizik gücüne teslim oldu Beşiktaş. Lig farkı ortaya çıktı. İlk pozisyonda 18'lik İngiliz golü attı. Ersin de bu golde hatalıydı. Sonra 2 tane net gol kaçırdılar. Devre biterken farkı artırdılar.

• Lig farkı yansıdı bu birincisi.

• Açıkçası Montero - Josef ve Bashuayi bu ligin seviyesinde oynayabileceklerini gösteren isimlerdi. Pjanic de her haliyle 'Büyük futbolcu' kimliğini yansıttı.

• N'Sakala ve Welinton elinden geleni yapanlardandı.

• Yaşı itibariyle Atiba, Larin ve Rosier Şampiyonlar Ligi seviyesine yaklaşamadılar bile.

• Maçın ilk yarısındaki tempo, Ghezzal'ı yok ettti. Ne zaman Dortmund kendi derinine yerleşti, Beşiktaş rakip alana oturdu Ghezzal o zaman ortaya çıktı.

☆

Dortmund'u yenemezsin. Ama taçtan da gol yememelisin. Söyleyince kızıyorlar ama bizim teknik adamlarımız Avrupalı meslektaşlarının taktik ve fizik güç çalışması açısından en az 10 yıl geride. Sergen Yalçın'ın da taktiksel hiçbir farklılık yaratamadığını gördük. Evet, Dortmund'a kaliten yetmeyebilir. Ama bize sahada "Haa bak hoca şunu planlamış" dedirten hiçbir özellik göremedik.

Bu grupta deplasmanda puan almak çok zor. İçerideki 2 maçtan alınabilecek puanlar alınıp duruma bakılacak.

Lakin bizim hem Türk teknik adamlarımızın taktik yetersizliğini, hem de onların ağırlıkta olduğu ligimizin ciddi temposuzluğunu acilen konuşup tartışmamız lazım. Lig farkını kapatamazsak hem boş hayallere kapılırız.