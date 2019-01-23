Fenerbahçe Türkiye'nin Bayern Münih'idir. Bunu takımın başarıları açısından söylemiyorum. Yalnızlığı bakımından bu örneği veriyorum. Kendi taraftarları dışında kimse tarafından sevilmez.
Eh Ali Koç da sevilmiyor. İşte siyasi figürler, işte bir kısım medya, işte Bankalar Birliği Başkanı..
Sadece onlar değil, yerleşik düzen de sevmiyor, yeni devlet de Fenerle pek barışık değil. Fener'in vergi borçlarına af çıkmaz misal..
İşte Yargıtay'da bin senedir çıkamayan-çıkartılmayan dava sonucu, işte Kenan Evren Lisesi arazisi gerçeği.. İşte aylardır bekleyen Ataşehir salon arazisi imar hakkı.. Onlarca örnek bulunur.
Sağda solda konuşuyorlar " Fenerbahçe'yi düşürmezler" diye.. Fener'i kollayacak olsalar Cüneyt Çakır gibi eyyamın kitabını yazmış adam, Valbuena'nın pozisyonunda faulü çalardı.. Büyük takım kötü gittiğinde hakemler o takıma ekstra kötü davranır.. Her büyük takım bu durumu yaşamıştır.. Hele ki Fener düşmeye görsün herkes tekme atma yarışına girer.. 2-3 hafta daha böyle gitsin, daha beter hakem hataları görüleceğine emin olabilir F.Bahçeliler..
O halde tarih boyunca kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kalmış olan Fenerbahçe yine aynısını yapmak zorundadır. F.Bahçe her zaman güçlü olmak durumundadır. Yardımcısı, Ankara'da dayısı, federasyonda kankası yoktur.. Tek gerçeği kendisidir. Tek çıkışı kendindedir. Son derece doğal olarak Ali Koç'u istemeyen en az yüzde 25'lik Fenerbahçeli de vardır ki bu da normaldir.
O zaman Ali Koç artık aklını başına alacak ve kalan 8 günde ne yapıp edecek takımı güçlendirecek. En az 3 transfer yapıp takımı ayağa kaldıracak. Sonra bu seneki saçmalıklarını-hatalarını kabul edip güçlenmeye önce kendi yönetim kurulundan başlayacak. Sushici hanımlar ile purocu beylerden oluşan, hahaha hihihihi'ci lokal kafasındaki; futbol ve Fenerbahçe'den bihaber isimler yerine doğru dürüst yönetim kurulu oluşturacak. Comolli denen beceriksiz arogan simsarın yerine mantıklı bir futbol aklı getirecek. Gerisini adım adım konuşuruz. Ama şunu anlayacak; kimse Fenerbahçe'ye yardım etmeyecek.. Takımın güçlenmesi için en az 3 transferi çatır çatır yapacak. FFP'ymiş, mali durummuş düşünmeyecek..
Fenerbahçe 1 kaybederse kendisi ve ailesinin 3 kaybedeceğini kafasına kazıyacak. Gerisini sonra konuşuruz..
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