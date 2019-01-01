Ligin 17. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçı öncesi midesi bulandığını belirterek karşılaşmada forma giymek istemeyen ancak ertesi gün eşiyle Maldivler’e giderek Fatih Terim’i kızdıran Serdar Aziz, satış listesine konulmuştu. Ancak yaşanan durum karşısında açıklama yaparak Fatih Terim’den özür dileyeceğini belirten Serdar Aziz, hocasının ABD’den dönmesini bekliyor.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Serdar için en az 5 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirleyen Galatasaray yönetimi de şimdilik gelen teklifleri beklemeye aldı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ilgisi olduğu bilinen tecrübeli stopere yurtdışından da menajerler aracılıyla tekliflerin geldiği öğrenildi. Ancak son kararı Fatih Terim’e bırakan yönetim, oyuncuyla hoca arasında gerçekleşecek görüşmenin ardından tekliflere cevap vermek kararı aldı.
MENAJERİ ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Sarı-kırmızılıların Antalya'daki devre arası kampına Fatih Terim tarafından alınmayacağı kaydedilen ve kendisine kulüp bulması istenen Serdar Aziz, menajeri aracılığıyla bir açıklama yapmış ve "Ben Fatih hocayla konuşana kadar hiçbir kulüple görüşme. Farkında olmadan böyle bir karar aldıracak kadar büyük bir hata yaptıysam, Fatih hocadan özür dilemek benim gücüme gitmez" ifadelerini kullanmıştı.
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