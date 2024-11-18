Serdar Dursun'dan Fenerbahçe sözleri!

Trendyol Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada, Corendon Alanyaspor'da kariyerini sürdüren Serdar Dursun, HT Spor'da Uğur Yapıcı'ya özel röportaj verdi.

İşte deneyimli santrforun açıklamalarından satır başları: Çalışmalarımız güzel geçiyor, yaklaşık 10 günden beri yeni bir hocamız var. Hocamız ve camiamız için hayırlısı olsun. Samsunspor ve Trabzonspor maçları var, enerjimiz gayet yüksek. BAY haftası ve milli arada yoğun bir şekilde çalıştık. İstediğimiz puanları toplayamadık, inşallah bundan sonraki süreçte bunu başaracağız ve hedefimiz ilk 10'da bitireceğiz. "HER ZAMAN LİMİTİ EN ÜSTTE TUTARIM" Ben her zaman limiti en üste koyarım. Hedefim her maça ilk 11 başlamak ve gol atmak. Takımıma katkı sağlamak istiyorum, 11-12 kilometre koşuyorum. 30-35 maçta oynamak ve 15-20 gol atmayı düşünüyorum. Prime Serdar Dursun her sezon 20 golü geçer. REKLAM

"FUTBOLA AŞIK BİR İNSANIM" Ben futbola aşık bir insanım, futbol topu hayatımın bir numarası. Türkiye'ye geldiğimden beri komik olaylar oldu. Her takım taraftarları beni görünce fotoğraf çekilmek ister, o yüzden kendimi ayrıcalıklı görüyorum. En büyük ilham kaynağım futbolu sevmek. "EN İYİ FORVET OSIMHEN AMA..." Süper Lig'de çok özel forvetler var. En iyi forvet Osimhen ama yeterince kendisini gösteremedi. İtalya'da bambaşka Osimhen vardı, prime Osimhen oradaydı. Fit kalırsa Türkiye'de bambaşka bir Osimhen görebiliriz. Onu besleyecek oyuncular da var.

"F.BAHÇE İLE SÖZLEŞME UZATACAKTIM, OLMADI" Yazın Fenerbahçe ile yüzde 99 iş bitmişti, iş imzaya kalmıştı ama son anda olmadı. "F.BAHÇE VE G.SARAY'DA ÇOK ÖZEL OYUNCULAR VAR" Fenerbahçe ve Galatasaray'da çok özel oyuncular var, çok ciddi bütçeler ayırdılar. Bu iki takımın Avrupa'da daha başarılı olması lazım, inşallah iki takım da daha üst seviyelere çıkar. Taraftarlar ve camialar bunu hak ediyor. Ligde yüzde 80 maçı kazanabiliyorlar ama Avrupa'da biraz performans düşüklüğü olabiliyor. REKLAM "BERABER OYNADIĞIM EN BÜYÜK OYUNCU MESUT ÖZİL" Kariyerimde oynadığım isim olarak en büyük oyuncu Mesut Özil. Genç olarak yüzde 100 Arda Güler. Hepsinden biraz olan Kim Min-Jae. Özel olarak tek bir isim seçemem. Ferdi Kadıoğlu'nda da her şeyden biraz var, ilk 5'e girer.

"PANENKAYI HİÇ DENEMEDİM" Panenka hayatımda hiç denemedim. 6 senedir her gün penaltı çalışıyorum. Benim penaltımı tutmak biraz zordur ama maçtaki ambiyansla farklı olabiliyor. Farklı tekniklerim de var. Kaleciler son ana kadar bekliyorlar, ben de o sırada onlara bakıp ters tarafa vuruyorum. "GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ FUTBOLCU MESSI" Bu çok zor bir soru aslında. Gol atma noktasında en iyisi Cristiano Ronaldo. Gelmiş geçmiş en iyi olarak ise Lionel Messi. Ronaldo eğer Arabistan Ligi'nde devam ederse bin golü görür. "FERDİ TRANSFERİNİ BİZDEN GİZLEDİ" Fabian Hurzeler'i (Brighton Teknik Direktörü) birkaç yıldır tanıyorum. Yazın aradı beni, ben de St. Pauli'ye beni istiyor sandım. 'Ben Brighton'a gideceğim, Ferdi'yi tanıyorsun onun hakkında bilgi almak istiyorum. Premier Lig'de yapabilir mi?' dedi. Ferdi bizden Brighton'a transfer olacağını gizlemişti.