Serdar Dursun'dan Fenerbahçe sözleri!

Trendyol Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada, Corendon Alanyaspor'da kariyerini sürdüren Serdar Dursun, HT Spor'da Uğur Yapıcı'ya özel röportaj verdi.

İşte deneyimli santrforun açıklamalarından satır başları:

Çalışmalarımız güzel geçiyor, yaklaşık 10 günden beri yeni bir hocamız var. Hocamız ve camiamız için hayırlısı olsun. Samsunspor ve Trabzonspor maçları var, enerjimiz gayet yüksek. BAY haftası ve milli arada yoğun bir şekilde çalıştık. İstediğimiz puanları toplayamadık, inşallah bundan sonraki süreçte bunu başaracağız ve hedefimiz ilk 10'da bitireceğiz.

"HER ZAMAN LİMİTİ EN ÜSTTE TUTARIM"

Ben her zaman limiti en üste koyarım. Hedefim her maça ilk 11 başlamak ve gol atmak. Takımıma katkı sağlamak istiyorum, 11-12 kilometre koşuyorum. 30-35 maçta oynamak ve 15-20 gol atmayı düşünüyorum. Prime Serdar Dursun her sezon 20 golü geçer.