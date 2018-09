Barcelona'nın 8-2 kazandığı maçtan önce kısa maddelerle Huesca'yla ilgili bilgiler edinelim:

Huesca'nın bütçesi, Lionel Messi'nin maaşından düşük mü? Evet.

Huesca şehrinin nüfusu, Barcelona'nın maçlarını oynadığı Camp Nou'ya sığıyor mu? Evet.

İki kulübün, La Liga'da oynadığı ilk maç mı? Evet.

Huesca, bundan dört yıl öncesine kadar kaçıncı ligdeydi? Üç. Kulübün renkleri nereden geliyor? Barcelona'dan. Çünkü kulübü bizzat Barcelona taraftarları kuruyor.

Kulübün CEO'su Jose Antonio Martin Otin, ESPN'e yaptığı açıklamada niyetlerinin 'asansör takımı' olmaktan daha fazlası olduğuna dikkat çekiyor. Peton olarak tanınan Otin, "Huesca her kimle karşılaşırsa karşılaşsın, her maçı kazanmak için çıkar. Atletico Madrid, Real Madrid ya da Barcelona'ya karşı oynuyor olmamızın önemi yok. Her stadyuma aynı amaçla gidiyoruz. Belki puan tablosunda yerimiz gerçekleri gösteriyor olabilir ancak bizim amacımız her maçı kazanmak üzerine kurulu" diyor. Peton da bütün ailesi gibi kulüpte top koşturmuş Huescalılardan biri.

Bir televizyon kanalında çalıştığı 2006 yılında Huesca'nın dördüncü lige düşmesi üzerine Peton, kulübün yönetimini devralıyor. Huesca, Peton yönetiminde ikinci lige yükseliyor. Ancak yeşil sahadaki başarının benzerini saha dışında da göstermeleri gereken günler geliyor. İspanya'daki yasa gereği kulübün yılda 400 bin Euro'luk bütçe oluşturması gerekiyor. 100 bin Euro'su bulunan kulüp, değişimler yapıyor. Bugüne gelindiğinde ise kulübün bütçesi, sezonluk 20 milyon Euro civarında. "İspanya'daki vergi ve lig yaptırımları gereği bir kulübün finansal kontrolünün daha iyi olması mümkün değil." diyor Peton.

Huesca, 215 bin nüfuslu Alto Aragon bölgesinin 52 bin nüfuslu ufak bir şehri. Kulübün yedek takımı, şehrin 240 kilometre kuzeyinde bulunan Teruel'de oynuyor. Böyle bir durumda başarıya ulaşmak için doğru kişilerle doğru yapılanmayı kurmak durumundasınız. Kulübün başkanı Agustin Lasaosa ve sportif direktörü Emilano Vega da Peton gibi kulüpte top koşturmuş kişiler. "Kulüp sevgisini, değerlerini bilmeyenler, anlayamayanlar kulüpten ayrılmak zorunda kaldı" diyor Peton. "Bu kulübü yaşayamıyorsanız, ayrılırsınız. Birkaç kez başımıza geldi"

Kulübü iyice bilenlerden biri, Alex Gallar. İngiltere'de amatör kümeden Premier Lig yıldızlığına kadar yükselen Jamie Vardy'nin hikayesini andıran bir kariyere sahip olan Gallar, kariyeri boyunca üç ve dördüncü lig oyuncusu olarak alındı. Geçen sezon 400 bin Euro bonservis bedeliyle Huesca'ya transfer oldu ve 8 gol 7 asistlik performansla takımının La Liga'ya yükselmesine katkı sağladı. 26 yaşındaki santrfor, kulübün La Liga'daki ilk maçında da Huesca'ya Eibar karşısında 3 puanı getiren golleri kaydetti. İspanyol futbolcu Barcelona ağlarını da sarsmayı başardı. Eski günleriyle ilgili konuşan Gallar, "Dördüncü ligde oynadığım yılları hatırlıyorum da, üçüncü ligdeki futbolcular bana yıldız gibi gelirdi. Ligleri tırmandım ve şu anki rakiplerim çok daha iyi. Şimdi dünyanın en iyi ligindeyim ve dünyanın en iyilerine karşı oynuyorum. Ancak işim henüz bitmedi, bu seviyede kalmak istiyorum" diyor.

Huesca, ligin ilk üç haftasında 4 puan topladı. Yine kendisi gibi ufak nüfuslu bir şehrin takımı olan Eibar'ı deplasmanda 2-1 yenen kulüp, daha sonra Athletic Club'la 2-2 berabere kaldı ve son olarak Camp Nou'da Barcelona'ya 8-2 mağlup oldu. Huesca'nın üç maçını da deplasmanda oynamasının sebebi ise çok basit. Kulübün maçlarını yaptığı El Alcoraz stadyumunun kapasitesi 5 bin 500'den 7 bine yükseltiliyor. Bu sırada ise maçlarını deplasmanda oynuyor. Şehir ve stadyumun dışında Huesca'nın sponsorları da yerel çapta. Milyarlarca Euro'nun döndüğü piyasada kulübün göğüs sponsoru Huesca Belediye Meclisi'nin sloganı: "Huesca, la magia." yani büyü. Bu slogan, bölgedeki turizm faliyetlerinin reklamları için kullanılıyor ve kış sporlarında büyük bir artış söz konusu. Fakat bu sponsorluktan daha karlı çıkan ise Huesca değil, belediye meclisi. Peton anlaşmalarına ilişkin olarak "Verilere göre onlar, bizden 350 kat daha fazla kazanıyor." diyor. Meclis konseyi, sponsorluğun ticari olarak getirisi üzerine çalışan ticaret odasıyla görüşmüş ve sponsorluk için verilen her 1 Euro 350 Euro olarak geri dönüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ