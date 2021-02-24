Geçtiğimiz haftalarda bir dizide konuk oyuncu olarak yer alan Serdar Ortaç, çekimlerin çok keyifli ve güzel geçtiğini söyledi.



Ünlü şarkıcı, "Müziği bırakıyor, oyuncu oluyor." başlıklı haberlere de açıklık getirdi. Ortaç, "Müziği hayatta bırakmam ama oyunculuk yapacağım." ifadelerini kullandı.