Serdar Ortaç uyardı: Videodaki kişi ben değilim
Serdar Ortaç, hakkında çıkan "Canan Karatay, Serdar Ortaç'ı tedavi etti" şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu "Külliyen yalandır. Videodaki kişi ben değilim" sözleriyle yalanladı
Giriş: 15.09.2025 - 13:36 Güncelleme: 15.09.2025 - 13:36
Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı.
Ortaç, "İnternette çıkan 'Canan Karatay, Serdar Ortaç'ı tedavi etti' haberleri külliyen yalandır. Videodaki kişi ben değilim" ifadelerini kullandı.
