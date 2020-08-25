Serdar Tatlı 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. Eski Türk futbol hakemiydi şimdi mesleği MHK başkanlığıdır. 25 Ağustos 2020'de MHK başkanlığına atandı.
Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetmiştir. Kendisi aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.
Doğum tarihi: 24 Ocak 1966 (54 yaşında)
Doğum yeri: Şanlıurfa, Türkiye
Mesleği: Memur
SERDAR TATLI YÖNETTİĞİ MAÇLAR
|Yıl
|Turnuva
|Görevi
|1992-1996
1994-1996
1996-2006
1997-2006
|2. Lig
1. Lig
Türkiye Kupası
Süper Lig
|Hakem
Hakem
Hakem
Hakem
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