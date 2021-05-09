Şeref Kanunu filmi oyuncuları kimler? Şeref Kanunu filmi konusu izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte başrolünü Steven Seagal ve Craig Sheffer üstlendiği Şeref Kanunu ile ilgili merak edilenler haberimizde...

ŞEREF KANUNU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Steven Seagal,Craig Sheffer,Louis Mandylor

ŞEREF KANUNU FİLMİ KONUSU

Albay Robert Sikes, yaşadığı şehri suçlululardan korumak için gizli bir görevdedir. Görevini tamamlayıncaya kadar sokak çeteleri, gangsterler ve politikacılarla karşı karşıya gelecektir.