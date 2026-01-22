Habertürk
Habertürk
        Şereflikoçhisar'da Sultan II. Abdülhamid dönemine ait belgeler koruma altına alındı

        Şereflikoçhisar’da Sultan II. Abdülhamid dönemine ait belgeler koruma altına alındı

        Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde adliyede arşiv düzenleme çalışmaları kapsamında tespit edilen Sultan II. Abdülhamid dönemine ait belgeler, koruma altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:04 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:04
        II. Abdülhamid dönemine ait! Korumaya alındı
        Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen arşiv düzenleme ile kurumsal hafıza çalışmaları kapsamında, Sultan II. Abdülhamid dönemine ait yaklaşık 120-150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı.

        Şereflikoçhisar Başsavcılığı'nca titizlikle koruma altına alınan belgeler, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile resmi görüşmelerin ardından tarihi ve kıymetli evraklar, Osmanlı Arşivleri kısmına resmi protokolle teslim edildi.

