Şereflikoçhisar’da Sultan II. Abdülhamid dönemine ait belgeler koruma altına alındı

Gün Başlıyor - 20 Ocak 2025 (Bulgaristan Cumhurbaşkanı İstifa Etti)

Anlaşma sonrası sahada durum ne? İstanbul'un karla imtihanı. Atlas'ın ailesinin tehdit edilmesi. "Türkiye 1 Nisan'da 5G'ye geçecek" 14 Dokunulmazlık dosyası TBMM'de. Ortak raporda uzlaşılan başlıklar. "Nato, Danimarka'yı 20 yıldır uyardı" CHP'den Suriye Mesajı. Netanyahu'nun Gazze'de Türkiye endişesi. Bulgaristan Cumhurbaşkanı istifa etti. Şükrü Genç'e 7 Yıl 6 Ay ceza. Altın rekor kırmaya devam ediyor. "Hamaney'e suikast" iddialarına yanıt. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.