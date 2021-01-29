Serenay'dan çiçek siparişi 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Üç ay önce komedyen Cem Yılmaz ile yollarını ayıran oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam şoförünü Etiler'deki bir çiçek dükkanına gönderdi.

29 yaşındaki Sarıkaya, görüntülü arama ile inceleyerek, şoförüne istediği çiçeği aldırdı. Ardından şoförü çiçeği alıp, ünlü oyuncunun evinin yolunu tuttu.

"BUNU DA BİR HATIRLAYALIM!"

Yılmaz ile ilişkisini noktaladıktan sonra uzun süredir Ege'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, son paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Sarıkaya, yakın arkadaşı Ezgi Mola ile efektle şişmanlaştırılmış hallerini "Bunu da bir hatırlayalım tabi. Aşkım... Ezgi'm... Can arkadaşım..." notuyla yayınlamıştı. Kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören oyuncunun paylaşımı, sosyal platformlarda büyük yankı uyandırmıştı.