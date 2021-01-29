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Serenay Sarıkaya'dan çiçek siparişi

Önceki akşam şoförünü Etiler'deki bir çiçekçiye gönderen oyuncu Serenay Sarıkaya, görüntülü arama ile dükkanı inceledi. Ardından Sarıkaya, tercih ettiği çiçeği şoförüne aldırdı

Serenay Sarıkaya'dan çiçek siparişi - Magazin haberleri
Serenay'dan çiçek siparişi
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Üç ay önce komedyen Cem Yılmaz ile yollarını ayıran oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam şoförünü Etiler'deki bir çiçek dükkanına gönderdi.

29 yaşındaki Sarıkaya, görüntülü arama ile inceleyerek, şoförüne istediği çiçeği aldırdı. Ardından şoförü çiçeği alıp, ünlü oyuncunun evinin yolunu tuttu.

"BUNU DA BİR HATIRLAYALIM!"

Yılmaz ile ilişkisini noktaladıktan sonra uzun süredir Ege'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, son paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Sarıkaya, yakın arkadaşı Ezgi Mola ile efektle şişmanlaştırılmış hallerini "Bunu da bir hatırlayalım tabi. Aşkım... Ezgi'm... Can arkadaşım..." notuyla yayınlamıştı. Kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören oyuncunun paylaşımı, sosyal platformlarda büyük yankı uyandırmıştı.

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