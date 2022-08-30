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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı - Magazin haberleri
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Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı

Geçtiğimiz haftalarda işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan dönen Serenay Sarıkaya, bir kız arkadaşıyla birlikte yeniden tatile çıktı. Ayna karşısında yılan dansı yapan ünlü oyuncu, o anları takipçileriyle paylaştı

Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı - Magazin haberleri
Serenay'dan yılan dansı
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HABERTURK.COM

Oyuncu Serenay Sarıkaya, bir arkadaşıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran ünlü isimden yeni paylaşım geldi.

Ayna karşısında yılan dansı yapan 30 yaşındaki oyuncu, o anları Instagram'dan yayınladı. Sarıkaya'nın dans videosu, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

SERENAY OYNADI, UMUT İZLEDİ

Öte yandan geçtiğimiz ay işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yapan Serenay Sarıkaya, bir mekanda elinde tefle dans etmişti. Evirgen ise oturduğu yerden sevgilisini hayranlıkla izlemişti.

Yunan müzikleri eşliğinde kıvrak hareketlerini sergileyen oyuncuya, mekandaki diğer müşteriler de eşlik etmişti. Çiftin o anları sosyal medyada paylaşılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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