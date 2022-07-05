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Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar

İşletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, doğal haliyle verdiği pozları Instagram'dan paylaştı

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  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra gönlünü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'e kaptıran Serenay Sarıkaya, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Tatile çıkarak sezonu açan ünlü oyuncu, önceki gün leopar desenli bikinisiyle güneşlenirken verdiği pozları 9,3 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayınladı. 
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Makyajsız haliyle objektif karşısına çeken Sarıkaya'nın gönderileri takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

    Fotoğraflar: Instagram
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Podyumda, ekranda ya da sahnede gördüğünüz ünlülerin bir de doğal hallerine bakın...
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Hande Erçel
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Hande Erçel
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Özge Özpirinçci
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Özge Özpirinçci
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Gülşen
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Gülşen
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Hadise
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Hadise
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Büşra Develi
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Büşra Develi
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Eda Ece
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Eda Ece
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Zeynep Alkan
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Zeynep Alkan
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Ebru Güneş
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Ebru Güneş
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Hülya Avşar
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Hülya Avşar
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Cansu Taşkın
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Cansu Taşkın
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Burçin Terzioğlu
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Burçin Terzioğlu
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Seda Bakan
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Seda Bakan
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Esra Erol
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Esra Erol
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Berrak Tüzünataç
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Berrak Tüzünataç
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Demet Özdemir
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Demet Özdemir
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Merve Çağıran
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Merve Çağıran
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Derya Uluğ
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Derya Uluğ
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Hazal Türesan
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Hazal Türesan
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Pınar Deniz
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Pınar Deniz
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Hatice Şendil
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Hatice Şendil
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Hazal Kaya
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Hazal Kaya
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Melisa Şenolsun
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Melisa Şenolsun
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Ebru Şahin
  • Serenay Sarıkaya'dan makyajsız pozlar - Magazin haberleri

    Ebru Şahin

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