Serenay Sarıkaya sevgilisi Kerem Bürsin ile ilgili iddialara yanıt vermedi

Alice Müzikali'ndeki performansıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sportif giyimiyle dikkat çeken Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin ile arasının bozuk olduğu iddiaları hakkında kendisine yöneltilen sorulara sesiz kalmayı tercih etti