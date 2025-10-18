Sergen Yalçın: Çok sağlıklı bir takımımız yok

"YARIŞMACI TAKIM KİMLİĞİNE BÜRÜNEMEDİK"

Yalçın, devre arası transfer dönemi için bir takım hazırlıklar içinde olduklarını ancak transfer dönemi için konuşmanın erken olduğunu belirtti. Sergen Yalçın, "Takım düzelir ama görünen çok sağlıklı bir takımımız yok. Oyun anlamında sorunlar yaşıyoruz. Çözmeye çalışıyoruz. Devre arası için erken. Mutlaka düşündüğümüz oyuncular, değerlendireceğimiz şeyler var ama şu an erken. 4-5 senedir lige erken havlu atıyoruz. Yarışmacı takım kimliğine bürünemedik. Bu sene de aynısı olabilir. Futbol bu, futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Uzun ve zor bir yoldayız. Umarım bu yolda sorunları çözüp, taraftarın istediği daha baskılı ve daha iyi oynayan bir takım oluşturabiliriz. Her maçta 3-4 oyuncuya kramp giriyor ve sakatlıktan dolayı değişiklikler yapıyoruz. Çok inişli çıkışlı bir grafik var. Umarım zamanla gelişiriz" cümlelerine yer verdi.